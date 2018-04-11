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إصابة 11 شخصاً باشتباه بالتسمم بكفر الشيخ

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:29 م
إصابة 11 شخصاً باشتباه بالتسمم بكفر الشيخ تسمم -أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصيب 11 شخصًا من أسرة واحدة ، بنزلات معوية ، وآلام في البطن، لتناولهم وجبة رنجة ، بقرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ ، ونقلتهم سيارات الإسعاف ، لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم .

 

وقال الدكتور محمود طلحة، مدير مستشفى كفر الشيخ العام ، إن المستشفى استقبلت الحالات وتبين إصابتهم بنزلات معوية ، وشعورهم بآلام في البطن ، لتناولهم وجبه رنجه وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

 

وأضاف طلحة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الحالات تلقت العلاج اللازم وخرجوا جميعاً ، وحالته مستقرة.


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