إصابة 11 شخصاً باشتباه بالتسمم بكفر الشيخ

إصابة 11 شخصاً باشتباه بالتسمم بكفر الشيخالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:29 م
تسمم -أرشيفية
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أصيب 11 شخصًا من أسرة واحدة ، بنزلات معوية ، وآلام في البطن، لتناولهم وجبة رنجة ، بقرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ ، ونقلتهم سيارات الإسعاف ، لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم .
وقال الدكتور محمود طلحة، مدير مستشفى كفر الشيخ العام ، إن المستشفى استقبلت الحالات وتبين إصابتهم بنزلات معوية ، وشعورهم بآلام في البطن ، لتناولهم وجبه رنجه وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.
وأضاف طلحة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الحالات تلقت العلاج اللازم وخرجوا جميعاً ، وحالته مستقرة.
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