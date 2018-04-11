إصابة 11 شخصاً باشتباه بالتسمم بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 11 شخصًا من أسرة واحدة ، بنزلات معوية ، وآلام في البطن، لتناولهم وجبة رنجة ، بقرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ ، ونقلتهم سيارات الإسعاف ، لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم .

وقال الدكتور محمود طلحة، مدير مستشفى كفر الشيخ العام ، إن المستشفى استقبلت الحالات وتبين إصابتهم بنزلات معوية ، وشعورهم بآلام في البطن ، لتناولهم وجبه رنجه وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

وأضاف طلحة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الحالات تلقت العلاج اللازم وخرجوا جميعاً ، وحالته مستقرة.