video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن الأقصر يضبط وينفذ 81 حكما قضائيا فى حملة بمدينة القرنة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:00 ص
أمن الأقصر يضبط وينفذ 81 حكما قضائيا فى حملة بمدينة القرنة حمله امنية - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد رجال مديرية أمن الأقصر حملات لضبط الخارجين عن القانون وضبط الإشغالات بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وفى إطار خطط وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط محافظات مصر.

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائى عن ضبط وتنفيذ 81 حكما قضائيا تشمل 30 حبس جزئى و30 حكم غرامات جزئية و10 حبس مستأنف، و10 غرامات مستأنفة ومخالفات، وحكم جناية للمتهم "محمد ح م" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "حيازة مخدرات".

كما أسفرت حملة الإشغالات بشوارع المدينة عن ضبط وتحرير 93 قضية مختلفة، شملت 20 مخالفة إشغال طريق و8 مخالفات نظافة و52 إزالة إدارية، و11 مخالفة بائع متجول و2 منشأة بدون ترخيص، فتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع 24 طن قمامة ومخلفات بالميادين والشوارع عقب إحتفالات شم النسيم بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات امنية بالاقصر

اخبار مصر

مديرية امن الاقصر

مدينة القرنة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مستندات.. قطر تمنح "إخوان ليبيا" ربع مليون دولار شهريا لتمويل نشاطهم

مستندات.. قطر تمنح "إخوان ليبيا" ربع مليون دولار شهريا لتمويل نشاطهم

تعرف على رقم قميص عبد الله السعيد مع كوبيون بالوسورا الفنلندى

تعرف على رقم قميص عبد الله السعيد مع كوبيون بالوسورا الفنلندى

الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز

الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز

مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟

مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟

مرسى علم تستضيف جميلات العالم ترويجا للسياحة المصرية الجمعة المقبل

مرسى علم تستضيف جميلات العالم ترويجا للسياحة المصرية الجمعة المقبل

والد إيفونا: الأهلى و الزمالك لم يفاوضا نجلى للعودة لمصر

والد إيفونا: الأهلى و الزمالك لم يفاوضا نجلى للعودة لمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة