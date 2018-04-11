أمن الأقصر يضبط وينفذ 81 حكما قضائيا فى حملة بمدينة القرنة







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية أمن الأقصر حملات لضبط الخارجين عن القانون وضبط الإشغالات بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وفى إطار خطط وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط محافظات مصر.

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائى عن ضبط وتنفيذ 81 حكما قضائيا تشمل 30 حبس جزئى و30 حكم غرامات جزئية و10 حبس مستأنف، و10 غرامات مستأنفة ومخالفات، وحكم جناية للمتهم "محمد ح م" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "حيازة مخدرات".

كما أسفرت حملة الإشغالات بشوارع المدينة عن ضبط وتحرير 93 قضية مختلفة، شملت 20 مخالفة إشغال طريق و8 مخالفات نظافة و52 إزالة إدارية، و11 مخالفة بائع متجول و2 منشأة بدون ترخيص، فتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فيها.