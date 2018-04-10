12 مدرسة تشارك فى مسابقه المدارس الفرانكفونيه بمكتبه النشء بالإسكندرية







الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مسابقة "طلاب الفرانكفونية" للمدارس الثانوية بالمحافظة من خلال برنامج تنمية وتدعيم اللغة الفرنسية لطلبة مدارس المرحلة الثانوية واحتفالا باليوم العالمي للفرانكوفونية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن المسابقة شارك فيها 12 مدرسة،وقدم طلبة كل مدرسة عروض تقدمية باللغة الفرنسية عن الثقافة والفلكلور والمعالم السياحية بأحد ألبلاد حيث اختارت كل مدرسة بلد من بلدان العالم لعمل هذا العرض التقديمي عنها بالإضافة إلى عرض فني قدمته كل مدرسة أيضا.

وقدمت في نهاية الاحتفالية شهادات التقدير للمدارس الفائزة وتكريم الطلبة المتميزين من كل مدرسة.