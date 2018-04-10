وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يزور مستشفى دكرنس العام لمناقشة مشاكلها

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يزور مستشفى دكرنس العام لمناقشة مشاكلهاالثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:59 م
قام الدكتور سعد مكي -وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى دكرنس العام بصحبة النائبين أسامة ابو المجد ، و مكرم رضوان ، و رؤساء اقسام المستشفى وقيادات مديرية الصحة للوقوف على جميع أعمال التطوير فى الأقسام المختلفة ،والعمل على حل جميع المعوقات للانتهاء من أعمال التوسعات فى الأقسام ورفع مستوى الخدمة المقدمة ؛ وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتطوير جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية تباعا.
وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والخدمات المكملة والصيدلية واطمئن بنفسة علي توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل.
واستمع إلى المرضى ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية و شكاوى الاطباء، والعمل على حلها خلال الاجتماع المنعقد مع مديري الاقسام ، و ممثلي المجتمع المدني ، و النواب وقيادات مديرية الصحة فى قاعة اجتماعات المستشفى ووعد وكيل الوزارة فى نهاية الجولة بتكرار مثل هذة الزيارات فى المستقبل القريب.
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