وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين بمسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم

وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين بمسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلومالثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:16 م
وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين بمسابقة إنتل
إضافة تعليق
كرم الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم، الطلاب والمشرفين الفائزين فى تصفيات مسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2017 / 2018، حيث استقبلهم بمكتبه ومنحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.
كان تعليم الغربية قد شارك في المعرض الدولي الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 مارس 2018 حتى 3 مارس، بـ26 مشروع بـ34 طالبا و25 مشرفا، وتم إعلان النتيجة في الحفل الختامي للمسابقة، حيث فازت الغربية بـ8 جوائز، منها 2 جائزة مركز أول، وجائزة مركز ثان، و2 جائزة مركز ثالث، و3 جوائز خاصة.
وأكد وكيل الوزارة على أهمية الاهتمام بالموهوبين ودعمهم باعتبارهم نواة النهوض بالوطن والارتقاء به، كما هنأ أيضاً أسرة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات المرافقة للطلاب، ومسئول ومدربي الأيسف، ومشرفى ومدربى البحث العلمى، على المراكز المتميزة وعلى ما بذلوه من جهد واضح مع جميع الطلاب الفائزين، لتحقيق مراكز متقدمة واستمرار تقدم تعليم الغربية فى المعارض العلمية.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة