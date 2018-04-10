وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين بمسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم







الغربية ــ محمد طارق

كرم الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم، الطلاب والمشرفين الفائزين فى تصفيات مسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2017 / 2018، حيث استقبلهم بمكتبه ومنحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.

كان تعليم الغربية قد شارك في المعرض الدولي الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 مارس 2018 حتى 3 مارس، بـ26 مشروع بـ34 طالبا و25 مشرفا، وتم إعلان النتيجة في الحفل الختامي للمسابقة، حيث فازت الغربية بـ8 جوائز، منها 2 جائزة مركز أول، وجائزة مركز ثان، و2 جائزة مركز ثالث، و3 جوائز خاصة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الاهتمام بالموهوبين ودعمهم باعتبارهم نواة النهوض بالوطن والارتقاء به، كما هنأ أيضاً أسرة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات المرافقة للطلاب، ومسئول ومدربي الأيسف، ومشرفى ومدربى البحث العلمى، على المراكز المتميزة وعلى ما بذلوه من جهد واضح مع جميع الطلاب الفائزين، لتحقيق مراكز متقدمة واستمرار تقدم تعليم الغربية فى المعارض العلمية.