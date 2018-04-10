video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل التعليم بالقليوبية يختتم فعاليات معرض أنشطة مدرسة الجلاء بطوخ

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:35 م
وكيل التعليم بالقليوبية يختتم فعاليات معرض أنشطة مدرسة الجلاء بطوخ اختتام فعاليات معرض أنشطة مدرسة الجلاء بطوخ


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

أشاد عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمعرض ختام الأنشطة بمدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ وذلك بعد 3 شهور متواصلة من العمل الدءوب من إدارة مدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ وجهد لا يمل من مدرسيها وعمالها لتنفيذ وإخراج معرضها السنوى للأنشطة الطلابية بالمدرسة. 

 

وأكد عاطف سلامة أن مدرسة الجلاء معروف عنها تميزها فى المعرض السنوى ونقل امتنان وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان لهم معربا عن اعتذاره لعدم الحضور وقال وكيل المديرية إن معرض الجلاء هذا العام متميز كعادته وهو تقليد عهدناه فى إدارتها.

 

بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم ثم كلمة لوكيل التعليم والنائب أحمد بدوى عضو البرلمان عن دائرة طوخ وقها والذى شجع طلاب المدرسة على ما بذلوه من جهد فى تنفيذ الأنشطة كما تقدم بالشكر للجنة المنظمة على الحفل وقال إنه كل عام يحضر هذا الحفل وفى كل مرة يزداد إعجابه بالأنشطة الطلابية بالمدرسة

 

كما تتضمن الحفل فقرات شعر وموسيقى وكورال وأغانى وطنية وعرض فنى للوحات فنية من أعمال الطلاب كما تم عرض بعض الفنون اليدوية لبعض المدرسين والتلاميذ.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان "حكاوى الجاز".. وافتتاح معرض "عبقرية المكان"

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة