وكيل التعليم بالقليوبية يختتم فعاليات معرض أنشطة مدرسة الجلاء بطوخ

القليوبية نيفين طه

أشاد عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمعرض ختام الأنشطة بمدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ وذلك بعد 3 شهور متواصلة من العمل الدءوب من إدارة مدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ وجهد لا يمل من مدرسيها وعمالها لتنفيذ وإخراج معرضها السنوى للأنشطة الطلابية بالمدرسة.

وأكد عاطف سلامة أن مدرسة الجلاء معروف عنها تميزها فى المعرض السنوى ونقل امتنان وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان لهم معربا عن اعتذاره لعدم الحضور وقال وكيل المديرية إن معرض الجلاء هذا العام متميز كعادته وهو تقليد عهدناه فى إدارتها.

بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم ثم كلمة لوكيل التعليم والنائب أحمد بدوى عضو البرلمان عن دائرة طوخ وقها والذى شجع طلاب المدرسة على ما بذلوه من جهد فى تنفيذ الأنشطة كما تقدم بالشكر للجنة المنظمة على الحفل وقال إنه كل عام يحضر هذا الحفل وفى كل مرة يزداد إعجابه بالأنشطة الطلابية بالمدرسة

كما تتضمن الحفل فقرات شعر وموسيقى وكورال وأغانى وطنية وعرض فنى للوحات فنية من أعمال الطلاب كما تم عرض بعض الفنون اليدوية لبعض المدرسين والتلاميذ.