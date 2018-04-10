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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:05 م
خالد صلاح
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وصول 807 سائحاً لميناء الإسكندرية على متن الباخرة السياحية Black Watch

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:32 ص
وصول 807 سائحاً لميناء الإسكندرية على متن الباخرة السياحية Black Watch وصول سياح لميناء الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم الثلاثاء السفينة السياحية البهامية "بلاك ووتش"، وعلى متنها 473 سائحا من مختلف الجنسيات،بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 334 فرد.
 
وأضاف الغندور فى بيان له اليوم أن غاطس السفينة 7 متر وطولها 205 متر وعرضها 25 متر وقد تركت علي رصيف 24 بالمحطة البحرية.
 
وأصدر اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء تعليمات باستقبال السفينة والسائحين ووجه بانهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان. 
 

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