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وصول وسفر 1956 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 554 شاحنة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:56 ص
وصول وسفر 1956 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 554 شاحنة موانئ البحر الأحمر -أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال اربع سفن وهى عمان ، مسرة ، محبة ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 438 راكب و58 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و16 سيارة ، كما تغادر السفينة عمان وعلى متنها 110 راكب و97 شاحنة بضائع و2 سيارة.

وشهد الميناء بالامس استقبال السفينة OLiva وعلى متنها 30 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا وثلاث سفن أخرى وهى الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 432 راكب و136 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و24 سيارة وغادرت السفينتين مسرة و النوى اكسبريس وعلى متنهم 242 راكب و59 شاحنة بضائع و6سيارة .

على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 734 راكب منهم 87 معتمر وتداول 180 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 248 راكب و7 براد و14 تريلا و16 سيارة،كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 راكب و27 براد و 12 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 246 راكب منهم 41 معتمر و1 باص عمرة و19 براد و17 تريلا و1 سيارة ، فيما غادرت  ثلاث سفن وهى أيلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 199 راكب منهم 46 معتمر و1 باص عمرة و48 براد و36 تريلا.


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