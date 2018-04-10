video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الشئون الدينية الفلسطينى يطلع اللورد البريطانى على الانتهاكات الإسرائيلية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:09 م
وزير الشئون الدينية الفلسطينى يطلع اللورد البريطانى على الانتهاكات الإسرائيلية وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أطلع وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس، عضو مجلس اللوردات البريطانى صادق أحمد، على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على القدس والأماكن الدينية عامة، والعراقيل والحواجز التى تمنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى اماكن عبادتهم.

وقال أدعيس لدى استقباله اللورد البريطانى، بحضور القنصل العام البريطانى فى القدس فيليب هول، إن هناك منعا متعمدا من قبل سلطات الاحتلال للمسلمين والمسيحيين ورجال الدين خاصة من الوصول إلى مدينة القدس، معربا عن أمله بوجود موقف حقيقى.

ووأضح من المجتمع الدولى يطبق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن من أجل حماية المقدسات والسماح بالوصول اليها.

وأضاف "نؤمن بالتعايش الدينى والمحبة والتسامح بين الناس من أجل تحقيق السلام والعدالة، وأن الخلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس خلافا دينيا، بل خلاف سببه الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية".

وقدم أدعيس شرحا مفصلا عن عمل وزارة الأوقاف ودوائرها المختلفة، والظروف التى تعمل بها فى ظل الوضع القائم.

وبدوره، أشاد اللورد البريطانى بالإنجازات التى تحققها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ودعا إلى استمرار التعاون ما بين الوزارة والقنصلية البريطانية فى كافة المجالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف الفلسطينى يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

الأوقاف الفلسطينية تطالب بعودة سيادتها على الحرم الإبراهيمى بالخليل

وكيل الأوقاف الفلسطينية: زيارة كنيسة القيامة والمسجد الاقصى ليست تطبيعا

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الاوقاف الفلسطينيه




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة