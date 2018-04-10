وزير الشئون الدينية الفلسطينى يطلع اللورد البريطانى على الانتهاكات الإسرائيلية







رام الله (أ ش أ)

أطلع وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس، عضو مجلس اللوردات البريطانى صادق أحمد، على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على القدس والأماكن الدينية عامة، والعراقيل والحواجز التى تمنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى اماكن عبادتهم.

وقال أدعيس لدى استقباله اللورد البريطانى، بحضور القنصل العام البريطانى فى القدس فيليب هول، إن هناك منعا متعمدا من قبل سلطات الاحتلال للمسلمين والمسيحيين ورجال الدين خاصة من الوصول إلى مدينة القدس، معربا عن أمله بوجود موقف حقيقى.

ووأضح من المجتمع الدولى يطبق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن من أجل حماية المقدسات والسماح بالوصول اليها.

وأضاف "نؤمن بالتعايش الدينى والمحبة والتسامح بين الناس من أجل تحقيق السلام والعدالة، وأن الخلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس خلافا دينيا، بل خلاف سببه الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية".

وقدم أدعيس شرحا مفصلا عن عمل وزارة الأوقاف ودوائرها المختلفة، والظروف التى تعمل بها فى ظل الوضع القائم.

وبدوره، أشاد اللورد البريطانى بالإنجازات التى تحققها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ودعا إلى استمرار التعاون ما بين الوزارة والقنصلية البريطانية فى كافة المجالات.