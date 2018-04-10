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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:34 م
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نائب وزير خارجية الكويت يبحث مع السفير الأمريكى التطورات الإقليمية والدولية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:09 م
نائب وزير خارجية الكويت يبحث مع السفير الأمريكى التطورات الإقليمية والدولية نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله


أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذى حضره مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر - عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى صعيد آخر، بحث رئيس جهاز الأمن الوطنى الكويتى الشيخ ثامر العلى الصباح، اليوم، مع سفير جمهورية البرازيل لدى الكويت نورتون رابستا، التعاون المشترك بين البلدين.

وقال بيان صحفى صادر عن إدارة العلاقات العامة بجهاز الأمن الوطنى، إن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث أهم القضايا المشتركة التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.


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