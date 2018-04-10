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ميركل: هناك دليل على استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:35 م
ميركل: هناك دليل على استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل


برلين (أ ش أ)
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قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، "إن هناك أدله على أنه تم استخدام أسلحة كيميائية فى مدينه دوما بسوريا وهذا يعد جليا وواضحا تماما"حسب قولها .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لإنجيلا ميركل مع الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو بالعاصمة برلين.

وأعلنت ميركل دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة الاستخدام المزعوم للغاز السام والمطالبة بإدانة واضحة.

وأضافت ميركل يتعين علينا التحدث بمفردات واضحة تماما فى هذا الشأن وقد ابدى الرئيس الاوكرانى توافقا مع رأى ميركل فى هذا الشأن .

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، فى اتصال هاتفى امس موقف بلاده الرافض لمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية ضد المسلحين .

من جانبها دعت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء فى بيان رسمى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأرسال بعثة من أجل زيارة مدينة دوما والتحقيق بشأن تقارير حول هجوم كيميائى مفترض وُجهت أصابع الاتهام فيه لدمشق .

 


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