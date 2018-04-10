مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجرى بسوريا

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجرى بسورياالثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:09 ص
شدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبى على ضرورة إيجاد آلية لتحديد وقوع هجمات كيماوية فى سوريا.
وأضاف السفير العتيبى ـ خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن الدولى بشأن هجوم دوما الكيمياوى ، أوردتها قناة (العربية ـ الحدث) الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ " إن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه ما يجرى فى سوريا ، علينا تجاوز الخلافات لإيجاد آلية محاسبة محايدة فى سوريا".
من جهته ، تحدث المندوب الهولندى لدى الأمم المتحدة كارل فان استروم قائلا "إن الإفلات من عقاب استخدام الكيمياوى يجب أن لا يمر" ، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار فى دوما السورية أمر ضرورى.
وأشار فان إلى أن روسيا تغطى على جرائم النظام السورى ، مؤكدا أنه يجب السماح بإجراء تحقيق بشأن إستخدام السلاح الكيميائى ، مطالبا إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأدى هجوم كيميائى مفترض على مدينة دوما ، آخر معاقل الفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق مساء السبت الماضى ، إلى مقتل 48 شخصا ، بحسب منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدنى فى مناطق المعارضة) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز(.
وكان تسعة أعضاء فى مجلس الأمن دعوا لعقد هذه الجلسة بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
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