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مدير مركز الحرية للإبداع: تأخرنا فى إقامة الدورة الخامسة لمهرجان المسرح

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:13 م
مدير مركز الحرية للإبداع: تأخرنا فى إقامة الدورة الخامسة لمهرجان المسرح المهرجان


الإسكندرية- هناء أبو العز
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قال الدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع،  إن الدورة الحالية لمهرجان المسرح، تأخرت لظروف كثيرة عن موعدها، ولكنها أقيمت رغم الصعوبات، معلنًا افتتاح الدورة التانية للمهرجان العربى، بداية الصيف المقبل.

وأكد قانوش، استعداده التام لدعم فنانى الإسكندرية، بإبداعاتهم، منتصرين للتجارب الجادة والمبدعين الحقيقين، تحت شعار الحرية.

وشكر قانوش فى كلمته بافتتاح مهرجان الحرية للمسرح، لجنتى المشاهدة والتحكيم، لتطوعهما دون الحصول على مقابل  لدعم الفن والمسرح، والمساعدة على إقامة المهرجان.

وكرم قانوش برفقة مدير مهرجان المسرح محمد مرسى، والفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتب محمود الطوخى، والكوميدى محمد شرف، والفنان عثمان محمد عثمان، والفنان الشاب أحمد هلال.

كما تم تكريم لجنة التحكيم  مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية  على الجندى، والممثل والمخرج المسرحى، أكرم مصطفى،  والكاتب المسرحى، سامح عثمان،  والأستاذ بكلية الفنون الجميلة، أحمد بركات، والمؤلف الموسيقى،  أحمد الدمنهورى.

جدير بالذكر أن المهرجان تقدم له هذه الدورة 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا، وتضمن العروض كالآتي العرض المسرحي "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، وعرض "توتة توتة" للمخرج إبراهيم أحمد، وعرض "صامت" للمخرج إبراهيم حسن، وعرض "صيد الفئران" للمخرج رفعت عبد العليم، وعرض "البقية في حياتك" للمخرج محمد مجدي، وعرض "ضمة" للمخرج عصام بدوي، وعرض "وحدي" للمخرج محمد عبد الصبور، وعرض "رجوع" للمخرج أحمد عادل، وعرض "فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، وعرض "قوي كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، وعرض "الكراسي" للمخرج علي إيهاب، وعرض "النافذة" للمخرج أحمد عبدالقادر.

 

 

 


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