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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:08 م
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مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بطنطا ويشدد على اليقظة أثناء الخدمة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:14 م
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بطنطا ويشدد على اليقظة أثناء الخدمة مدير أمن الغربية


الغربية – عادل ضرة
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تفقد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، الخدمات الأمنية بمدينة طنطا، رافقه العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور.

وشدد مدير أمن الغربية على مراجعة كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة وفحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة، ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة، وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشآت الحيوية الهامة والشرطية بدائرة المركز على مدار 24 ساعة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.

كما شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد مهند أبو ليمون بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة مكبرة بنطاق مركز كفر الزيات، بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الزيات، لرفع الإشغالات لتسيير الحركة المرورية.

أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر إشغال طريق للمخالفين بالطريق العام، تحرير 10 محاضر شئون بيئة، وإزالة 3 إعلانات مخالفة، وإزالة 46 فرش خضر وفاكهة.

كما تم رفع 37 حالة أشغال متنوعة، وإزالة 7 عشش فى الطريق، وإزالة 5 تاندة وسقفية، و4 أكشاك مخالفة.


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