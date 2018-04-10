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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:58 م
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محافظ دمياط يصدر قرارا بغلق مركز طبى شهير مؤقتا بعد وفاة سيدة أثناء ولادتها

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:31 م
محافظ دمياط يصدر قرارا بغلق مركز طبى شهير مؤقتا بعد وفاة سيدة أثناء ولادتها شيماء ضحية المركز الطبى


دمياط عبده عبد البارى
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قرارا بغلق مركز طبى شهير مؤقتا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى واقعة وفاة سيدة بالمركز أثناء ولادتها.
 
 
وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" إن قرار الغلق يأتى لوجود مخالفات وعدم مطابقة العناية المركزة لاشتراطات وزارة الصحة.
 
 
وأكد محافظ دمياط انه أحال واقعة وفاة سيدة توفيت بالمركز الشهير أثناء ولادتها بمجرد علمه بالواقعة، مضيفا أنه تشكل لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والتى أكدت وجود مخالفات بالمركز وتحديدا غرفة العناية المركزة. 
 
وكان عمرو الحجرى زوج السيدة المتوفاة قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة أول دمياط اتهم فيه المركز الطبى بالإهمال والتقصير ما تسبب فى وفاتها. 
 

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