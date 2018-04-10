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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:06 م
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محافظ دمياط : تطوير الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:01 م
محافظ دمياط : تطوير الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 150 مليون جنيه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ،بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ هاتفيا ،مع  المهندس أحمد أبو الروس نائب رئيس هيئة الطرق والكباري ،الذي أكد أن الطريق الدولي الساحلي يبلغ طوله 17كيلو متر ليضم حارتين ويبدأ من كوبري البستان وصولا إلى جمصة ، والذي سيتم بدء العمل به قريبا .

كما  أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن بدء الإنتهاء من أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بطريق كفر البطيخ- الميناء، والذي يبلغ طوله 5.5  كيلو متر حارتين عرض الحارة 9 متر .

حيث سيتم الفترة الحالية الانتهاء من الحواجز الخرسانية والبردورات و التخطيط النهائي للطريق وتركيب اللوحات الإرشادية والعواكس بطول الطريق تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي في عيد دمياط القومي.

من ناحية أخرى استقبل محافظ دمياط ،المجند صفوان مصطفى البيلي ابن محافظة دمياط من جنود الصاعقة بالقوات المسلحة ، وذلك لتهنئته على حصوله على نوط الواجب من الدرجة الثالثة وتكريم رئيس الجمهورية له لانقضائه فترة الرديف حيث قدم له المحافظ التهنئة على جهوده المبذولة دفاعا عن الوطن في سيناء الحبيبة .

 


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