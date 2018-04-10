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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:32 م
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محافظ بورسعيد والملحق الثقافى الفرنسى يبحثان التراث المعمارى والتعليم

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:00 م
محافظ بورسعيد والملحق الثقافى الفرنسى يبحثان التراث المعمارى والتعليم محافظ بورسعيد والملحق الثقافى الفرنسى خلال اللقاء


بورسعيد - محمد عزام
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الملحق الثقافى الفرنسى بالقاهرة، محمد بو عبد الله، فى إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.
 
 
وناقش المحافظ مع الملحق الثقافى الفرنسى أوجه التعاون بين البلدين في مجالات عديدة منها: "التبادل الثقافى، والتراث المعمارى والتعليم".
 
 
وأكد محافظ بورسعيد على أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات قوية على مر التاريخ، وهناك حرص شديد من الجانبين على تطوير وتنمية هذه العلاقات.
 
 
 

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