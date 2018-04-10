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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:04 م
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محافظ القليوبية : تغطية 70% من قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:33 م
محافظ القليوبية : تغطية 70% من قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحى محافظ القليوبية


القليوبية-نيفين طه
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عقد  اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعا مع المهندس خالد عبد العزيز مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،  بحضور  مديري الإدارات المعنية بالمحافظة تم خلاله استعراض موقف امداد قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات مياه الشرب وكذلك  موقف امداد القرى بخدمة الصرف الصحى .

حيث يتم تنفيذ عدد 15 مشروع مياه شرب بطاقة إجمالي قدرها 378 الف م3/ي بتكلفة 1.7 مليار جنيه تستهدف خدمة مليون و850 الف نسمة من مواطنى المحافظة، كما تم استعراض موقف الصرف الصحى بالقرى والتى تصل نسبة القرى المخدومة بها جاليا الى 74 قرية بنسبة 38% والقرى الجارى تنفيذ مشروعات بها 55 قرية بنسبة 28% .

ويقوم الجهاز حاليا بتنفيذ عدد 55 مشروع صرف صحى بنهوها ستصل نسبة القرى المخدومة الى 137 قرية بنسبة 70% ، ومن المقرر أن يتم بنهاية العام الجارى الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لعدد 26 قرية و4 عزب لتصل نسبة القرى المخدومة الى 57%   وهي كالاتى :

-      مدينة كفر شكر: كفر الشهاوى خاطر- كفر على شرف الدين

-      مدينة بنها: جمجرة الجديدة وكفر الاربعين- مرصفا- كفر العرب

-      مدينة طوخ: كفر علوان – الناصرية- الحصة- السفاينة- الغزاوية

-      مدينة قليوب: طنان- ناى- قلما- صنافير- الصباح- كوم اشفين

-      مدينة شبين القناطر: عرب جهينة- الصوالحة- القلزم- الاحراز- طحوريا- كفر طحوريا

-      مدينة الخانكة: عرب العليقات- المنايل- كفر حمزة- سندوة

وبذلك يبلغ عدد القري 26 قرية بالاضافة الى عدد 4 عزب ( عزبة الحمايدة وعزبة الصبايحة وعزبة زكريا محى الدين وعزبة على الدين.

من ناحية أخرى قال المهندس أحمد السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقي أي بلاغات بوجود حالات تسمم أمس الاثنين خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم بمختلف حدائق المحافظة.

 وقال "السيد" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء،أنه لأول مرة هذا العام لم نتلقي أي شكاوي بحالات التسمم نتيجة الجهود المكثفة من قبل مفتشي التموين والرقابة التموينية علي المحال والمولات التجارية بالمحافظة حرصا علي سلامة المواطنين لمنع تلاعب التجار بها و ضبط المخالفين و تطبيق القانون بكل حسم ولضمان وصول الدعم لمستحقية و ضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة والمقدمة للمواطنين .

 

 


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