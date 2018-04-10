محافظ الإسماعيلية: استقبلنا أعدادا كبيرة من محتفلى المحافظات المجاورة







الإسماعيلية – صبرى غانم

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن محافظة الإسماعيلية استقبلت أعدادا كبيرة من كافة المحافظات المجاورة للاحتفال بمناسبة شم النسيم فى حدائق ومتنزهات وشواطئ الإسماعيلية .

وأكد المحافظ أنه لأول مرة تستقبل الإسماعيلية مثل هذه الأعداد الكبيرة من الزائرين، مضيفا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة المديريات الخدمية والمستشفيات بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الربيع وأعياد شم النسيم.

وأشار المحافظ أنه أثناء مروره على الزائرين أعلنوا له عن فرحتهم وسعادتهم لما رأوه فى المحافظة.