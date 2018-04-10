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مجلس مدينة الزينية يحذر المواطنين من رش المياه بالشوارع وإهدارها فى الأقصر

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:41 م
مجلس مدينة الزينية يحذر المواطنين من رش المياه بالشوارع وإهدارها فى الأقصر رش مياه -أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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طالب مجلس مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، كافة أهالي المدينة بعدم رش الشوارع بالمياه والاصراف فيه ومن يخلف يعرض نفسة للمسأئلة القانونية ذلك لمواجهة المخالفات الموجودة، حيث سيتم عمل محاضر وغرامات فورية وذلك لمواجهه بعض العادات السيئة من الأهالي الذين يقومون بإهدار ورش لمياه الشرب في الشوارع.

وقال مجلس المدينة في بيان رسمي ،أن تلك الأعمال المخالفة تؤدي الي إهدار في المياه المنتجة وتؤثر بالسلب علي السكان الموجود بنهاية الشبكات، وتم تشكيل لجنة بمرورها بشوارع المدينة وتوعية المواطنين بالابتعاد عن العادات السيئة والخاطئة، وضرورة القيام بترشيد المياه والاستخدام الأمثل مما يعود بالنفع علي مصرنا العزيزة.

 

 
 

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