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مباحث دمياط تكشف لغز العثور على جثة شاب فى إحدى عزب كفر سعد

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:32 م
مباحث دمياط تكشف لغز العثور على جثة شاب فى إحدى عزب كفر سعد جثة - ارشيفية


دمياط معتز الشربينى
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كشف رجال مباحث دمياط لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر فى إحدى العزب التابعة لمركز كفر سعد.

تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد.ج 18 عاما فلاح ومقيم بناحية مركز كفر سعد، وبها إصابات عبارة عن جرح بفروة الرأس وسجحات متعددة بالجسم والجثة بكامل ملابسها وعثر على شبشب جلد أسفل أحد الأعمدة الكهربائية للضغط العالى وكمية من الأسلاك الكهربائية مقطوعة ومحزومة بأرض غلال بذات المنطقة وأسلاك أخرى مقطوعة متدلية من الأعمدة، كما عثر على مقص حديدى كبير بمكان الواقعة.

وبناء على توجيهات اللواء مجدى ابوالعز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط فقد تم تشكيل فريق بحث للتحرى وكشف غموض الواقعة صولاً لحقيقتها برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع العميد رئيس فرع الأمن العام بدمياط.

حيث تبين من خلال الفحص وجمع المعلومات من مسرح الجريمة العثور على حذاء جلد بذات المكان الذى عثر فيه على المقص الحديدى وأكدت التحريات أن المجنى عليه كان برفقته كلاً من :- محسن.م 19عاما مبيض محارة ومقيم بناحية كفرسليمان دائرة المركز، ومحمد.ر 30 عاما ميكانيكى ومقيم بذات الناحية حيث شوهدوا سويا بمسرح الجريمة ليلة أمس.

تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المذكوران وبمواجهتهما بما أسفر عنه التحريات وما تم ضبطه بمسرح الواقعة اعترفا بأنهما تقابلا مع المجنى عليه واتفقوا سوياً على سرقة الكابلات الكهربائية حيث صعد المجنى عليه أحد الأعمدة وأثناء قيامه بقطع الأسلاك باستخدام المقص سقط أرضا وحدثت إصابته وحاولا إسعافه إلا انه فارق الحياة فتركاه وانصرفا وأضاف المتهم الأول أن الحذاء خاصته وتركه خلفه حال هروبه.  

تم تحرير المحضر اللازم برقم 1515 إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2018م والعرض على النيابــة العامـــة لمباشرة التحقيق.


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