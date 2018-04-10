قوافل الإصحاح البيئى لجامعة القناة تعالج 861 حالة بقرية المحسمة بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت جامعة قناة السويس، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة قافلة إصحاح بيئي بقرية المحسمة محافظة الإسماعيلية، حيث أنتهت القافلة من الكشف على 861 حالة طبية متنوعة من أهالى القرية وتضمنت القافلة تخصصات باطنة - نساء وتوليد - جلدية- طب أسرة - جراحة - رمد – أطفال، وتم إحالة بعض الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية لمستشفى جامعة القناه ويشرف على القافلة الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة وعمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، ووفاء إمام مدير إدارة القوافل الطبية.

وقال بيان صادر من جامعة القناه مساء اليوم، أن قافلة الإصحاح البيئى بقرية المحسمة، تضمنت قافلة بيطرية حيث قام الفريق البيطرى بالكشف والعلاج على جميع الحيوانات من أبقار وقاموس وأغنام وماعز وطيور مع إعطائهم الأدوية بالمجان، وإرشاد زراعي، حيث ألقى الدكتوروليد شعبان والدكتور محمد صالح ندوة عن مشاكل المانجو، وتم توزيع الأدوية على المزارعين.