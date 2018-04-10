video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قوافل الإصحاح البيئى لجامعة القناة تعالج 861 حالة بقرية المحسمة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:53 م
قوافل الإصحاح البيئى لجامعة القناة تعالج 861 حالة بقرية المحسمة بالإسماعيلية قافلة طبية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

نظمت جامعة  قناة السويس، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة قافلة إصحاح بيئي بقرية المحسمة محافظة الإسماعيلية، حيث أنتهت القافلة من الكشف على  861 حالة طبية متنوعة من أهالى القرية وتضمنت القافلة تخصصات  باطنة - نساء وتوليد - جلدية- طب أسرة - جراحة - رمد – أطفال، وتم إحالة بعض الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية لمستشفى جامعة القناه ويشرف على القافلة الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة وعمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، ووفاء إمام مدير إدارة القوافل الطبية.

وقال بيان صادر من جامعة القناه مساء اليوم، أن قافلة الإصحاح البيئى بقرية المحسمة، تضمنت قافلة بيطرية حيث قام الفريق البيطرى بالكشف والعلاج على جميع الحيوانات من أبقار وقاموس وأغنام وماعز وطيور مع إعطائهم الأدوية بالمجان، وإرشاد زراعي، حيث ألقى الدكتوروليد شعبان والدكتور محمد صالح ندوة عن مشاكل المانجو، وتم توزيع الأدوية على المزارعين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تمريض جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرها الطلابى الأول "الطريق للإبداع"

الاسماعيليه

اخبارالاسماعيليه

جامعه القناه

قوافل جامعه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مستندات.. قطر تمنح "إخوان ليبيا" ربع مليون دولار شهريا لتمويل نشاطهم

مستندات.. قطر تمنح "إخوان ليبيا" ربع مليون دولار شهريا لتمويل نشاطهم

تعرف على رقم قميص عبد الله السعيد مع كوبيون بالوسورا الفنلندى

تعرف على رقم قميص عبد الله السعيد مع كوبيون بالوسورا الفنلندى

الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز

الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز

مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟

مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟

مرسى علم تستضيف جميلات العالم ترويجا للسياحة المصرية الجمعة المقبل

مرسى علم تستضيف جميلات العالم ترويجا للسياحة المصرية الجمعة المقبل

والد إيفونا: الأهلى و الزمالك لم يفاوضا نجلى للعودة لمصر

والد إيفونا: الأهلى و الزمالك لم يفاوضا نجلى للعودة لمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة