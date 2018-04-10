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قطر تتودد لإيران..وفد تميم بطهران يعد باستثمارات مقابل إلغاء تأشيرة الدخول

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:24 ص
قطر تتودد لإيران..وفد تميم بطهران يعد باستثمارات مقابل إلغاء تأشيرة الدخول وفد قطر فى إيران


كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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طالب الرئيس التنفيذى لشركة القطرية للموانئ والذى يزور إيران حاليا، بإلغاء تأشيرة الدخول الإيرانية للقطريين، وفى المقابل وعد مسئولى طهران بضخ استثمارات طويلة الأمد فى موانئ إيران، فى إشارة واضحة على التودد القطرى المستمر لإيران، لاستفزاز بلدان الرباعى العربى.

 

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قال عبد الله الخنجى الذى يترأس وفد قطرى سافر أمس إلى العاصمة طهران، نسعى لإلغاء تأشيرة الدخول، مضيفا لدينا أهداف طويلة الأمد فى إيران، وهذه الزيارة ستشكل الأرضية للتعريف بالاستثمارات فى هذا البلد والتى وصفها بالاستراتيجية.

 

ويرى مراقبون أن مساعى تميم لاستفزاز الخليج أصبحت مكشوفة، إذ يضم الوفد القطرى الرفيع الذى يزور إيران كل من رئيس شركة الموانئ القطرية محمد الخنجى وكبير مستشارى وزير النقل والاتصالات حسن الهيل ومدير ميناء حمد عبد العزيز اليافعى ومدير ميناء الرويس، خالد النعيمى ومدير الشئون الدولية بوزارة النقل فى قطر حمد الأنصارى.

 

وكشف المسئول القطرى فى مؤتمر صحفى عقده مع رؤساء هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن الدوحة قررت تشكيل لجنة مشتركة مع الأطراف الإيرانية برئاسته هو ومحمد راستاد رئيس الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

 

وقال الخنجى، ردا على سوال حول تأثير المقاطعة العربية على التعاون بين بلاده وإيران، "لن نغير استراتيجيتنا، لدينا إرادة حقيقية للتعاون الملاحى والموانئ مع إيران".

 

وكشف المسئول القطرى أن بلاده ستواصل تعزيز علاقاتها التجارية بإيران، مقدما الشكر لطهران على الدعم الذى تقدمه لقطر.

 

 

وفد قطرى يزور ايران
وفد قطرى يزور إيران

 

من جانبه كشف المدير العام للموانئ والملاحة الإيرانية محمد راستاد، عن زيارة وفد إيرانى لميناء حمد، مضيفا الوفد القطرى سيزور موانئ خرمشهر والامام الخمينى وبوشهر وبندر عباس للتعرف على طاقاتها لتعزيز التعاون الملاحى من خلال التوقيع على اتفاقيات.

 

والتقى الوفد القطرى، صباح اليوم الثلاثاء، مساعد الشئون الاقتصادية لمحافظ بوشهر سعيد زرين فر، الذى دعا لتعزيز التبادل الاقتصادى مع قطر، مشيرا إلى أن قطر واحدة من بين الـ 10 بلدان الأولى التى تمتلك تبادل تجارى مع إيران، وهناك تواصل تجارى مستمر بين البلدين.


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