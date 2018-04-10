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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:56 م
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طنطا المحطة الأولى لانطلاق جولات "تيكنى 2018" للتكنولوجيا وريادة الأعمال

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:52 م
طنطا المحطة الأولى لانطلاق جولات "تيكنى 2018" للتكنولوجيا وريادة الأعمال الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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تشهد مدينة طنطا السبت المقبل 14 أبريل، انطلاق أولى جولات قمة تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2018، والتى ستشمل 8 محافظات بأقاليم الدلتا، والقناة، وصعيد مصر للمرة الثانية، وهى "الغربية، الدقهلية، بورسعيد، السويس، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأخيرًا أسوان"، والتى تعقد تحت رعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت، وبمشاركة "أكاديمية البحث العلمى"، و"مصر تبدأ"، و"أنوفنتشورز"، و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى المحافظات التى يتواجدون بها فعليًا.

وصرح طارق القاضى مؤسس قمة تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، بأن جولات تكنى تأتى استكمالًا للنجاح المدوى لما تم فى العام الماضى من حملات ترويجية على طريقة قمة اليوم الواحد مختلفة، شملت 8 محافظات، والتى شملت فى "صعيد مصر أسيوط، وسوهاج، وأسوان"، وتليها جولات الدلتا التى ضمت: "الزقازيق، طنطا، المنصورة"، وضمت جولة مدن إقليم القناة "السويس، وبورسعيد"، وشارك فيها خلالها 46 متحدثًا، وساهمت فى تمكين أكثر من 1650 من رواد الأعمال من خلال ورش العمل والجلسات وحلقات النقاش المفتوحة.

وأضاف أن الهدف الرئيسى لجولات تيكنى يتمثل فى توفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة مثل التمويل، وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين، والموجهين، والممولين ورجال الأعمال المصريين، من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، مشيرًا إلى أن كل جولة من الجولات صممت بشكل يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجاتها، إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية، وأحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.


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