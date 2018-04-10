طابور عرض للمدن والأحياء وشرطة المسطحات فى احتفال سوهاج بعيدها القومى







سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج اليوم، طابور عرض تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى على الكرونيش الشرقى احتفالاً بعيد سوهاج القومى.

حضر طابور العرض اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء أيمن مهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وعدد من وكلاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة وسط حشد كبير من الأهالى الذين قدموا التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة.

كما شهد محافظ سوهاج عرضًا للمسطحات المائية داخل نهر النيل شارك فيه قوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات وتم استعراض بعض إمكانيات المعدات الخاصة بالمسطحات المائية والتى لاقت إستحسان كبير من الحضور نظرًا لتمكنهم وإتقانهم التعامل مع المعدة التى يقودنها.

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للمحافظة، وذلك بمناسبة عيدها القومى، والذى يأتى فى العاشر من أبريل من كل عام، فى ذكرى انتصار شعب جهينة على الحملة الفرنسية عام 1799 ميلادية.

وتشمل الاحتفالات على مدار الشهر، افتتاح بعض المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية، من مدارس جديدة وطرق، بالإضافة إلى افتتاح المتحف القومى، بجانب حفل فنى سيقام بالمسرح الرومانى، ويقدم عروض لفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية، كما سيتم الافتتاح خلال شهر أبريل الحالى، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى مجالات "الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة" وافتتاح متحف سوهاج الإقليمى.