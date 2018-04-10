طابور عرض للمدن والأحياء وشرطة المسطحات فى احتفال سوهاج بعيدها القومى

طابور عرض للمدن والأحياء وشرطة المسطحات فى احتفال سوهاج بعيدها القومىالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:30 م
الاحتفال بالعيد القومى لسوهاج
إضافة تعليق
شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج اليوم، طابور عرض تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى على الكرونيش الشرقى احتفالاً بعيد سوهاج القومى.
حضر طابور العرض اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء أيمن مهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وعدد من وكلاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة وسط حشد كبير من الأهالى الذين قدموا التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة.
كما شهد محافظ سوهاج عرضًا للمسطحات المائية داخل نهر النيل شارك فيه قوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات وتم استعراض بعض إمكانيات المعدات الخاصة بالمسطحات المائية والتى لاقت إستحسان كبير من الحضور نظرًا لتمكنهم وإتقانهم التعامل مع المعدة التى يقودنها.
يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للمحافظة، وذلك بمناسبة عيدها القومى، والذى يأتى فى العاشر من أبريل من كل عام، فى ذكرى انتصار شعب جهينة على الحملة الفرنسية عام 1799 ميلادية.
وتشمل الاحتفالات على مدار الشهر، افتتاح بعض المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية، من مدارس جديدة وطرق، بالإضافة إلى افتتاح المتحف القومى، بجانب حفل فنى سيقام بالمسرح الرومانى، ويقدم عروض لفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية، كما سيتم الافتتاح خلال شهر أبريل الحالى، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى مجالات "الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة" وافتتاح متحف سوهاج الإقليمى.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة