صيدلة الزقازيق تناقش عشرين بحثا فى المؤتمر الطلابى السابعً

صيدلة الزقازيق تناقش عشرين بحثا فى المؤتمر الطلابى السابعًالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:31 م
لدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
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نظمت لجنة العلوم والتكنولوجيا بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق،اليوم المؤتمر الطلابى العلمي السابع تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور محمد بركة عميد الكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكلية وطلاب صيدلة جامعتي الدلتا وقناة السويس وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية الدور الرابع مبني الصيدلانيات.
وبدأ المؤتمر بمحاضرة عن Infection control للدكتور هشام عبد المنعم استعرض خلالها طرق مكافحة انتشار العدوى وأساسيات الحد من انتشارها وأحدث الأساليب المتبعة في ذلك.
وقالت الدكتورة غادة شاكر،فى بيان لها اليوم أن تطوير البحث العلمي وتنمية الإبداع لدى الطلاب هو من أهم أهداف المؤتمر ومحاوره فضلاً عن ضرورة التأكيد على الهوية المصرية وهذا ما تسعى إليه إدارة الكلية.
ومن جانبها أضافت الدكتورة نرمين عوني منسق المؤتمر أن المؤتمر يناقش عشرين بحثاً خلال الحلقات النقاشية ويتم تقييم الأبحاث علي التوازى،علي أن تعلن النتائج مساء اليوم بعد مداولة لجنة التحكيم.
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