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صور.. ننشر نتائج دورى ألعاب القوى العاملة للطلائع بمحافظة بنى سويف

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:33 ص
صور.. ننشر نتائج دورى ألعاب القوى العاملة للطلائع بمحافظة بنى سويف الفائزون بدورى ألعاب الطلائع ببنى سويف


بنى سويف - هانى فتحى
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نفذت مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف " إدارة الطلائع " برئاسة أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، دورى ألعاب القوى للطلائع بين الإدارات الفرعية بالمحافظة، للمرحلة السنية من (12: 15 سنة) فى سباقات "100م عدو، و400 م عدو، والوثب الطويل "وذلك بالاستاد الرياضى ببنى سويف، بحضور ثريا خليل مديرة إدارة الطلائع، والقائمين على التنفيذ من الإدارة.

وفى سباق 100م عدو فاز بالمركز الأول "محمد أسامة محمد" من مركز شباب الأمام، إدارة شباب ببا، والثانى "أحمد تامر قرنى" شعبة ألعاب القوى بمركز شباب بنى العبور" إدارة شباب وسط بنى سويف".

وفى سباق الوثب الطويل، فاز بالمركز الأول "محمد رمضان عبد العاطى" منتت مركز شباب بلفيا، إدارة شباب غرب النيل بنى سويف، والثانى "نور الدين أشرف" شعبة ألعاب القوى بمركز شباب العبور "إدارة شباب وسط بنى سويف".

وفى سباق 400 متر، فاز بالمركز الأول مركز شباب مدينة بنى سويف، بإدارة شباب وسط سويف" وهم "عمر محمد صفوت وطه أحمد طه، وأدهم رفعت، ومحمد أشرف محمد" .

والمركز الثانى طلائع شعبة ألعاب القوى بمركز شباب العبور، إدارة شباب وسط بنى سويف، وهم "عمار أحمد محمود، محمد أحمد محمد، أحمد محمد شعبان، محمد سيد خضر" .

 

دورى الطلائع للالعاب القوة
دورى الطلائع لآلعاب القوى

 

جانب من البطولة
جانب من البطولة

 

جانب من البطولة
جانب من البطولة

 

المسابقات داخل الاستاد الرياضى
المسابقات داخل الاستاد الرياضى

 

جانب من البطولة
جانب من البطولة

 

 

 


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