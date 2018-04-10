صور.. ندوة تثقيفية لطلاب جامعة بورسعيد بحضور عدد من القيادات الأمنية

صور.. ندوة تثقيفية لطلاب جامعة بورسعيد بحضور عدد من القيادات الأمنيةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:00 م
ندوة تثقيفية لطلاب جامعة بورسعيد
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عقدت مديرية أمن بورسعيد، ندوة تثقيفية لطلاب جامعة بورسعيد، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للتواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما التواصل الثقافى والفكرى مع الشباب باعتبارهم حاضر الأمم ومستقبلها، وإيماناً بأهمية مواجهة الأفكار المغلوطة والتطرف والإرهاب ومكافحة الجريمة .
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه تم عقد عدة ندوات تثقيفية حول "أهمية الإلتزام بالقانون والنظام والجريمة الإلكترونية وكيفية الإستخدام الآمن لشبكة الإنترنت فى ضوء تحديات الجرائم المعلوماتية"، بكليةالتربية النوعية فى جامعة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من قيادات وزارة الداخلية ، ومشاركةالعديد من الطلاب .
وفى نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع الطلاب والإجابة على كافة تساؤلاتهم، حيث أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من تضحيات فى سبيل حفظ الأمن، مؤكدين على أهمية ما تم طرحه من موضوعات خلال الندوة.
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