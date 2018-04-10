صور .. ندوات متنوعة ونماذج شبابية ناجحة ضمن "منتدى ايجابى" بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

شهد عصام البديوى محافظ المنيا،فعاليات منتدى ايجابى الذي ينظمه مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات بالديوان العام تحت شعار فكرة مشروع نجاح بهدف تغيير مفهوم الفكر التدريبي داخل المجتمع المنياوي.

حضر فعاليات المنتدى اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمحافظة ودكتورة نهلة الزاهد مدير مركز تدريب علوم الحاسب والتكنولوجيا بالديوان العام وعدد من طلبة الجامعات والمدارس المشاركين في المنتدى.

قال المحافظ فى بيان له اليوم إن الدولة تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية للعمل على بناء قدرات ومهارات الشباب وتأهيله لسوق العمل من خلال تنمية مستقبلهم الوظيفي وإمدادهم بكافة مهارات النجاح والخبرات الضرورية كقادة المستقبل وإعدادهم بكافة القدرات الوظيفية ومدهم بالمهارات والخبرات المهنية العلمية والتطبيقية وربطهم باحتياجات سوق العمل تمهيداً لحصولهم على فرص عمل متميزة، مؤكداً على أن فكرة المنتدى هي بمثابة فرصة حقيقية لتنمية اتجاهات ومفاهيم الشباب المنياوي الواعد تجاه التعلم وقيمة العمل وتحفيزهم على تحقيق النجاح في المستقبل.

من جانبها، قالت مدير مركز تدريب علوم الحاسب والتكنولوجيا، إن برنامج المنتدى يتضمن تنظيم 3 ندوات منها ندوة في مجال الثقافة يحاضر فيها الدكتور بليغ حمدي بكلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة المنيا.

وتأتى الندوة الثانية فى مجال الإرشاد النفسي وفن إدارة الحياة، يحاضر فيها الدكتور طارق سلامة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والندوة الثالثة والأخيرة بعنوان الطاقة المتجددة و مستقبل الاستثمار الفترة القادمة، لطلبة كليات العلوم والهندسة وطلبة إعدادي وثانوي بما سيمكنهم من القدرة على الاختيار الصحيح في مجال دراستهم الجامعية، وستحاضر خلال الندوة سارة عصام عضو فريق المتحدثين في أسبوع العلوم المصري للسنة الثانية ع التوالي والباحثة والمحاضرة في مجال الطاقة المتجددة .

وأضافت إلى إنه تم الاستعانة بمؤسستي جروب (عاوز بنزين المنيا) المتميز فى تحويل السوشيال الميديا إلي وسيلة خدمية وفعالة وأخر تجاربهم تنظيم ( مبادرة المنيا بشكل تاني ) ، ومركز دوار الفنون وهو) مركز ثقافي فني مستقل في المنيا شارك في تنظيم عدد من المهرجانات بالتعاون مع دول أوروبيه أخرها مهرجان الأكل مسرح الأكل بالاشتراك مع فرق من بريطانيا وأيرلندا) كنموذجين للتجارب الناجحة التي اعتمدت على الجهود الذاتية لخدمة المحافظة .

كما تضمن برنامج المنتدى أيضا تقديم نصائح حول كيف تبدأ مشروعك أو فكرتك عن طريق السوشيال ميديا إلى جانب عرض العديد من المشاريع في مجال السياحة وتصميم المواقع ومجال الهندسة الكيمائية والميكانيكية وعن إعادة التدوير.

هذا ويقام علي هامش المنتدى مسابقات لأفضل مشاريع تخدم المحافظة وهى مشاريع من إنتاج المتدربين داخل المركز ومشاريع لطلاب كلية الهندسة جامعة المنيا وسوف يتم التحكيم من خلال لجنة أكاديمية من أساتذة جامعة المنيا.