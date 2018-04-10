صور ...مساعد وزير الداخلية للأمن العام يتابع حملة أمنية بشبرا







القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير

قاد اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، حملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة أول وثانى ، بحضور اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ، واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، بالتنسيق مع العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة ـ والمقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، وذلك في إطار تحقيق الإنضباط في الشارع الشبراوى والتيسير على المواطنين.

وتمكنت الحملة من تحرير مخالفات للخارجين عن القانون ، وتم ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا لعرضهم على النيابة وتنفيذ 2567 حكماً قضائياً وعدد من الأسلحة النارية و3 تشكيلات عصابية وعدد من تجار الحشيش والبانجو وتفقد مساعد الوزير مناطق شبرا الخيمة المختلفة وأثنى على الجهود الأمنية .