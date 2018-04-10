video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ...مساعد وزير الداخلية للأمن العام يتابع حملة أمنية بشبرا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:04 م
صور ...مساعد وزير الداخلية للأمن العام يتابع حملة أمنية بشبرا جانب من الحملة


القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير
إضافة تعليق

قاد اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، حملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة أول وثانى ، بحضور اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ، واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، بالتنسيق مع العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة ـ والمقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، وذلك في إطار تحقيق الإنضباط في الشارع الشبراوى والتيسير على المواطنين.

وتمكنت الحملة من تحرير مخالفات للخارجين عن القانون ، وتم ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا لعرضهم على النيابة وتنفيذ 2567 حكماً قضائياً وعدد من الأسلحة النارية و3 تشكيلات عصابية وعدد من تجار الحشيش والبانجو  وتفقد مساعد الوزير مناطق شبرا الخيمة المختلفة وأثنى على الجهود الأمنية .

 

3
 

 

2
 

 

1
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القليوبية يشن حملة مكبرة بشبرا الخيمة لضبط الخارجين عن القانون

اخبار مصر

شبرا الخيمه

اخبار القليوبيه

حمله امنيه




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة