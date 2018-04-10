صور.. محافظ الأقصر يقود جولات على شارعى أبو الجود والصنايع







الأقصر - أحمد مرعى

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في شوارع المدينة لمتابعة نتائج الحملات التى انطلقت مؤخراً لرفع كفاءة وتطوير تلك المناطق العشوائية للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم تعرضهم للخطر.

وشارك في الحملات كل من المهندس أسعد مصطفى مدير الطرق والنقل بالأقصر، والعميد صلاح المندوه مساعد محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد المحافظ على إستمرار الحملات للتطوير فى تلك المناطق العشوائية، وسرعة البدء فى أعمال رصفها وتركيب بلاط الأنترلوك فى الحوارى الضيقة المحيطة بها.