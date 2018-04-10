video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يقود جولات على شارعى أبو الجود والصنايع

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:58 ص
صور.. محافظ الأقصر يقود جولات على شارعى أبو الجود والصنايع جانب من جولات محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في شوارع المدينة لمتابعة نتائج الحملات التى انطلقت مؤخراً لرفع كفاءة وتطوير تلك المناطق العشوائية للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم تعرضهم للخطر.

وشارك في الحملات كل من المهندس أسعد مصطفى مدير الطرق والنقل بالأقصر، والعميد صلاح المندوه مساعد محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد المحافظ على إستمرار الحملات للتطوير فى تلك المناطق العشوائية، وسرعة البدء فى أعمال رصفها وتركيب بلاط الأنترلوك فى الحوارى الضيقة المحيطة بها.

 

 

IMG-20180410-WA0003
 
IMG-20180410-WA0001
 
 
IMG-20180410-WA0000

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شباب بالأقصر يشترون منزلا لإسكان ذوى المرضى أثناء رحلة العلاج بالقاهرة

الاقصر

اخبار الاقصر

شارع ابو الجود

اخبار مصر

تطوير المناطق العشوائية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة