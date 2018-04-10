صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد بالضبعة لاستعراض المشروعات الجديدة







مطروح – حسن مشالي

تشهد مدينة الضبعة حضوراً مكثفاً للأهالى فى المؤتمر الجماهيرى بحضور اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، والإعلان عن الخطة الاستثمارية للدولة بالمدينة وأهم المشروعات الت سيتم تنفيذها بمدينة الضبعة بصفة خاصة، ومحافظة مطروح بشكل عام.

ويحضر المؤتمر أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد البرلمان العربى، وعضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح وعمد ومشايخ وعواقل المحافظة.

وأعلن محافظ مطروح، عن اعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019 بمبلغ 776,5 مليون جنيه، حيث تعد أكبر خطة استثمارية للمرة الثانية لمطروح على مستوى الجمهورية.

وأوضح أبو زيد أن زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة يعد ثقة كبير من الحكومة وإيمانا منها بمستقبل المنطقة الواعد بتطوير البنية التحتية فى كافة القطاعات بالمحافظة، خاصة بعد توقيع عقود المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة الماضية والتى ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به كافة المقومات الاستثمارية.

وأكد أن محافظة مطروح تشهد من الغد انطلاقة جديدة واستكمالا لثورة البناء والتغيير، تواكبها خطة لبناء البنية التحتية من مشروعات خدمية على أرض الواقع كمشروعات الكهرباء والطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها.. مع تجديد شامل لمدن المحافظة جميعها خاصة مدينة مرسى مطروح على أحدث الطرز العالمية، وإعادة تصميمها لتواكب وتحتل مكانتها السياحية والاستثمارية العالمية.