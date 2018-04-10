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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:06 م
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صور .. فصول تقوية لطلاب المرحلة الاعدادية بمركز بلاط بالوادى الجديد مجانا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:18 م
صور .. فصول تقوية لطلاب المرحلة الاعدادية بمركز بلاط بالوادى الجديد مجانا فصول تقويه


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط فى محافظة الوادى الجديد فصول تقوية مجانية لطلاب المرحلة الإعدادية بمقر قاعة اجتماعات الجمعية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والإدارة التعليمية ببلاط لتنفيذ فصول التقوية التى يحاضر فيها متخصصون من الإدارة التعليمية ببلاط .
 
وقال محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الجمعية فى بيان له أن فصول التقوية تأتى فى إطار حرص الجمعية على تفعيل دورها في تقديم الخدمة لطلاب المدارس بمركز بلاط ،حيث  تم اليوم البدء في فصول التقوية لطلبة المرحلة الاعدادية بحضور وجدي واصف مدير الادارة التعليمية ببلاط وأنور حمودة وكيل الادارة التعليمية ببلاط وعدد من المختصين فى الإدارة،مؤكدا على أن هذه الفصول بهدف تعزيز مستوى التحصيل الدراسى للطلاب استعدادا للامتحانات والتى شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات عليها .
 
 
2
الطلبه 

3
فصور التقويه

4
خلال القاء الدروس

5
جانب من الفصول

 


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