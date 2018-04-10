صور.. شباب بنها ينظمون معرض متكامل لمحاربة جشع التجار

صور.. شباب بنها ينظمون معرض متكامل لمحاربة جشع التجارالثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:46 م
معرض شباب بنها
إضافة تعليق
فى محاولة منهم لمحاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، قرر عدد من الشباب والبنات بمدينة بنها تنظيم معرض متكامل "open day " الخميس القادم بنادى الزراعيين، بمدينة بنها لعرض منتجاتهم وبيعها بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين، بهدف محاربة ارتفاع الأسعار بالأسواق وجشع التجار.
وقالت نورا صبري منظمة الأوبن داى، لـ "اليوم السابع"، أنه يأتى لمنح فرص للشباب الذين لا يملكون أماكن للتسويق لمنتجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.
وأضافت نورا، أن المعرض هدفه محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة بعد استغلال التجار لهذه الفئة البسيطة والتى أصبحت لا تجد لها مكانا لشراء احتياجاتها، خاصة الملابس التى ارتفعت أسعارها بصورة تهدد قطاعا كبيرا فى المجتمع.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة