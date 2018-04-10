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صور.. شباب بنها ينظمون معرض متكامل لمحاربة جشع التجار

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:46 م
صور.. شباب بنها ينظمون معرض متكامل لمحاربة جشع التجار معرض شباب بنها


القليوبية - نيفين طه
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فى محاولة منهم لمحاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، قرر عدد من الشباب والبنات بمدينة بنها تنظيم معرض متكامل "open day " الخميس القادم بنادى الزراعيين، بمدينة بنها لعرض منتجاتهم وبيعها بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين، بهدف محاربة ارتفاع الأسعار بالأسواق وجشع التجار.

 

وقالت نورا صبري منظمة الأوبن داى، لـ "اليوم السابع"، أنه يأتى لمنح فرص للشباب الذين لا يملكون أماكن للتسويق لمنتجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.

 

وأضافت نورا، أن المعرض هدفه محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة بعد استغلال التجار لهذه الفئة البسيطة والتى أصبحت لا تجد لها مكانا لشراء احتياجاتها، خاصة الملابس التى ارتفعت أسعارها بصورة تهدد قطاعا كبيرا فى المجتمع.


 

 


 

 


 

 

 


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