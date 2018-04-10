صور.. التهاب الجلد العقدى يهاجم أبقار الفيوم.. والطب البيطرى: الأمصال متوفرة







الفيوم – رباب الجالي

اشتكى أصحاب المزارع ومربى الأبقار بمحافظة الفيوم من انتشار مرض "التهاب الجلد العقدى" بين الأبقار بالمحافظة ويجب التعامل مع المرض سريعا ويخلق المرض حالة من الخوف بين المربين خاصة أن البقرة تمثل للبعض مصدر رزقه وقوت يومه.

وقال عيد على أحد مربى الأبقار بمحافظة الفيوم، إنه لاحظ على الأبقار التى يقوم بتربيتها فى الفترة الأخيرة امتناعها عن الأكل وارتفاع درجة حرارتها وانتشار التهابات جلدية بجسدها وفشلت محاولاته فى معالجة الأبقار بالمنزل عن طريق المياه المثلجة والمراهم الموضعية وذهب للوحدة البيطرية وأعطاها الطبيب جرعة علاج لكنه يفقد الأمل فى شفائها خاصة أن جاره مرضت البقرة التى كان يربيها بنفس المرض ورغم علاجها إلا أنها نفقت.

وطالب عزام إبراهيم مربى أبقار، بضرورة مواجهة المرض بحملات للتحصين ضده خاصة أنه يشكل خطورة ويسبب نفوق الأبقار ولابد من التعامل معه سريعا، مشيرا إلى أنه يتم التحصين ضد الحمى القلاعية ورغم التزامه بتحصين الأبقار إلا أن ذلك لم يحميهم من مرض التهاب الجلد العقدى.

وأكد الدكتور موسى سليمان مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب التعامل السريع مع المرض.

وقال إن أمصال التهاب الجلد العقدى متوفرة ويتم الاستجابة لأى حالة والتعامل فى الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن أى مربى يجد أعراض المرض على الأبقار عليه الاتصال بشكل فورى برقم 0842168716 وسينتقل بنفسه للحالات بصحبة فريق طبى.

وقال مدير عام الطب البيطرى بالفيوم نريد أن تتكاتف الوزارة ونحقق نجاح فى مكافحة الجلد العقدى كما نجحنا فى مكافحة الحمى القلاعية وأصبحت محكومة وذلك سيتحقق عندما يكون هناك مساحة زمنية بين الحملة والأخرى ولاتزيد مدة الحملة عن شهر حتى يتمكن الأطباء والعمال والسائقين والمسؤلين من التعامل مع كافة الأمراض.

جدير بالذكر أن إلتهاب الجلد العقدى مرض يصيب الأبقار التى تعد العائل الطبيعى للمرض ولا يصيب الأغنام والماعز على الرغم من ملاصقة الكثير منها للحيوانات المصابة وينتقل المرض من الحيوان المصاب لآخر عن طريق المخالطة أو الحشرات ومن العوامل المساعدة على إنتشار الإصابة عضات الذباب وحركة الحيوان والطيور البرية.

وأعراض المرض فى الحالات الشديدة تبدأ بارتفاع فى درجة الحرارة وفى بعض الحالات يكون الارتفاع فى درجة الحرارة متذبذب وتكون مصحوبة أحيانا بدموع فى العينين - إفرازات من الأنف - زيادة إفرازات اللعاب - العرج - يحدث الطفح الجلدى عند أعلى درجة حرارة يصل اليها جسم الحيوان وغالباً بعد أسبوع تظهر فجأة عقد جلدية عديدة تظهر على جسم الحيوان المصاب، وهذه العقد وصفها كالآتى :(مستديرة ومتماسكة جامدة قطرها من 1 سم إلى 4سم وقد يصل إلى 7 سم ويكون الشعر فوقها منتصبا وهذه العقد تكون فى نسيج الجلد - تختلف فى عددها من القليل إلى المئات) ويمكن رؤيتها وحسها بسهولة فى العنق -الظهر - الأفخاذ - حول الشرج والفرج والسطح السفلى للذيل وعلى الضرع والحلمات تكون هذه العقد فى نسيج الجلد وفى معظم الحالات تشمل الجلد فقط.















