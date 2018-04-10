صور.. أمن القليوبية يحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطة ببنها

صور.. أمن القليوبية يحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطة ببنهاالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:21 م
أمن القليوبية يحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطة ببنها
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شارك اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، فى الاحتفال بعدد من الأطفال بدار الأيتام ببنها، بمناسبة يوم اليتيم وشهد الحفل حاله من البهجة والسرور والجو الأسرى، وتم تقديم هدايا للأطفال بالإضافة إلى تقديم فقرات ترفيهية كالأرجواز والساحر
وأكد مدير الأمن أن وزارة الداخلية تعمل على دعم وتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، لأنها نسيج من المجتمع المصرى.
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