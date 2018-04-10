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صور.. أطفال فلسطين يقامون الاحتلال الإسرائيلى بالتعليم داخل الخيام

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:54 م
صور.. أطفال فلسطين يقامون الاحتلال الإسرائيلى بالتعليم داخل الخيام أطفال فلسطين


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تلقى عدد من الأطفال الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، تعليمهم داخل الخيام على حدود قطاع غزة، حيث نقلوا مقاعدهم الدراسية وأدواتهم المدرسية معهم وسط حضور معلميهم وإدارة المدارس.

وأوضح المعلمون داخل الخيام أنهم اتخذوا هذه الخطوة بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بإزالة البنايات المستخدمة كصفوف دراسية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يكتفى الأطفال بتلقى تعليمهم فقط بل قاموا بممارسة رياضة كرة القدم ومختلف الأنشطة الأخرى مع معلمى التربية الرياضية.

أطفال فلسطينيون داخل الخيام
أطفال فلسطينيون داخل الخيام

 

جانب من لعب الأنشطة
جانب من لعب الأنشطة

 

أطفال فلسطين يتلقون تعليمهم
أطفال فلسطين ينقلون المقاعد

 

جانب من التعليم داخل الخيام
جانب من التعليم داخل الخيام
 
 
ترتيب المقاعد
ترتيب المقاعد

 

جانب من نقل الأدوارت المدرسية
جانب من نقل الأدوات المدرسية

 


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