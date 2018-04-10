صور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بعروض فنية وهدايا وتكريم للأمهات المثاليات







أسيوط - ضحا صالح

شهد الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط نائباً عن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ؛ احتفال المحافظة بيوم اليتيم بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان ، وذلك بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط وبمشاركة أكثر من1500 طفل يتيم من مختلف دور رعاية الايتام بالمحافظة والجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

حضر الحفل مصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الإجتماعية ، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة ، وأيمن محروس رئيس حي شرق ، وسالم صقر مدير جمعية الأورمان بالمحافظة ، ومحمد سعد نائب مدير الجمعية فرع أسيوط ، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرو ومشرفي الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء محافظة أسيوط الأيتام.

حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية وتقديم الهدايا المادية والعينية للأطفال الأيتام والامهات المثاليات والطلاب المتميزين والمتفوقين دراسياً وحافظي القرآن الكريم أعقبها العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وماراثون رياضي ومباراة كرة قدم للأطفال حيث تستمر الاحتفالية طوال اليوم.

وأكد السكرتير المساعد على أهمية الاحتفال باليتيم وتكريم المتفوقين منهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات وهو ما يبث فيهم السعادة والفرح مشيراً إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالأيتام وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدور الأيتام والجمعيات الأهلية المهتمة بهم لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس مظهرا رائعًا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي نحرص عليه جميعاً .

وأضاف مصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الإجتماعية ، أن الرسول الكريم وصانا على اليتيم وكفالته حيث يتسع معنى الكفالة ليشمل احتضانه وتعليمه والاهتمام بصحته وتأهيله نفسياً وتربوياً للعمل والتعامل مع حياته ومستقبله مشيداً بالجهود المبذولة من المحافظة وكافة الجهات والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية المعنية باليتيم ورعايته والعناية به.

وأوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة إنه تم تكريم 5 أمهات مثاليات عكفوا على تربية أبنائهم الأيتام بإجمالي مبلغ 5 آلاف جنيه فضلاً عن تكريم 40 طالب يتيم من المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم من التربية والتعليم والأزهر مشيرة إلى مشاركة 5دور أيتام على مستوى المحافظة وتوزيع الهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام المشاركين في الاحتفالية على مدار اليوم.

وأوضح سالم صقر مدير جميعة الاورمان فرع أسيوط أننا اعتدنا على تنظيم هذا الحفل سنويًا بالتعاون مع المحافظة للاحتفال بالأيتام لتوفير البهجة والفرح داخل نفوس الأيتام لافتاً إلى التعاون مع 30جمعية أهلية آخرى تعمل في هذا المجال على مستوى المحافظة في تنظيم الاحتفال التي يتخللها عدد من الفقرات الفنية وبمشاركة فرق الموسيقى العربية والآلات الشعبية فضلاً عن توفير ألعاب ترفيهية للأطفال على مدار اليوم مضيفاً إنه سيتم تنظيم حفل زفاف جماعي لـ 22عريس وعروسة أيتام بمسرح حديقة الفردوس مساء اليوم ، ومنح مساهمات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط



يوم اليتيم بأسيوط