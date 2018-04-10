سكرتير عام المنوفية يبحث 15 شكوى فى اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين







المنوفية _ محمد فتحي

استمع الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اليوم لـ15 طلب وشكوى فى اللقاء الاسبوعى للمواطنين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ،حيث تنوعت طلبات المواطنين ومنها طلب المواطن "ف ك م" بشأن التضرر من محجر رمل وزلط بجوار منزله.

كما أحال السكرتير العام شكواه الى إدارة التفتيش والمتابعة ، وشكوى المواطن " أ ع م" بالشهداء يتضرر من منزل آيل للسقوط ويطلب إزالته ،وأحال السكرتير العام شكواه الى رئيس مجلس مدينة الشهداء .

كما استمع السكرتير العام الى طلب المواطنة " و ج ع" بشأن طلب نقلها من مديرية الصحة إلى التربية والتعليم وأحال طلبها إلى الشئون القانونية ،وطلب المواطن " م ف ح " بشأن ترخيص كشك بشبين الكوم ، وطلب المواطن " ع أ م " بشأن طلب إحلال وتجديد منزل ،وأحال طلبه إلى مديرية الإسكان والزراعة لإتخاذ اللازم ، ووافق السكرتير العام على ترخيص كشك للمواطن" أ ف أ " 34 سنة بناحية شبين الكوم لايعمل ويعول والدته وأخواته وهو العائل الوحيد للأسرة ليكون مصدر رزق له .

وأحال السكرتير العام الطلبات والشكاوى الى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم ، وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والتخطيط العمرانى والبيئة بالديوان العام لدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين وسرعة البت فيها بتقارير عاجلة ، كما أكد السكرتير العام على حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وحلها وتحسين المرافق والخدمات.