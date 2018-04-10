سكرتير عام البحر الأحمر يناقش إزالة التعديات على الطرق الصحراوية







البحر الأحمر - عماد عرفة

ناقش اليوم اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، خطة إزالة التعديات على جانبى الطرق الصحراوية بالمحافظة .

وأكد سكرتير عام البحر الأحمر، خلال اجتماعه بالمحافظة، أنه سيتم إزالة تعديات المخالفين من على أملاك الدولة بالطرق الصحراوية، وذلك لإعادة المشهد الحضارى للطرق التى تضررت كثيراً جراء تلك التعديات بالبناء والزراعة بالمخالفة للقانون .

وشدد تمام على سرعة إتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المتعدين على الأراضى بكل حزم، وضرورة تحديد هوية هذه الأراضى، وتخصيص ملف متكامل لكل مدينة وجهة بأهم قرارات الإزالة، وما سيتم إزالته، لضمان عدم عودة المتعدين لارتكاب مخالفات وتعديات مرة أخرى.

حضر الاجتماع عدد من ممثلى الأجهزة المشاركة فى عمليات الإزالة من الأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية .