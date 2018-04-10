رئيس مدينة السنطه بالغربيه يحيل 4 أطباء وفنيين بالوحدة الصحية للتحقيق

رئيس مدينة السنطه بالغربيه يحيل 4 أطباء وفنيين بالوحدة الصحية للتحقيقالثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:46 م
اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطه
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أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة ألغربية،4 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية شبرا قاص للتحقيق لعدم تواجدهما فى العمل .
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس المدينه للوحدة الصحية بشبرا قاص،فتبين عدم تواجد 4 من الأطباء والفنيين،فقررإحالتهم للتحقيق لعدم تواجدهما ورفع تقرير للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه بذلك.
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