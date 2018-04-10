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رئيس مدينة السنطه بالغربيه يحيل 4 أطباء وفنيين بالوحدة الصحية للتحقيق

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:46 م
رئيس مدينة السنطه بالغربيه يحيل 4 أطباء وفنيين بالوحدة الصحية للتحقيق اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطه


الغربيه محمد طارق
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أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة ألغربية،4 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية شبرا قاص للتحقيق لعدم تواجدهما فى العمل .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس المدينه للوحدة الصحية بشبرا قاص،فتبين عدم تواجد 4 من الأطباء والفنيين،فقررإحالتهم للتحقيق لعدم تواجدهما ورفع تقرير للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه بذلك.
 

 
 
 
 

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