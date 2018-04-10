رئيس مدينة السنطه بالغربيه يحيل 4 أطباء وفنيين بالوحدة الصحية للتحقيق







الغربيه محمد طارق

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة ألغربية،4 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية شبرا قاص للتحقيق لعدم تواجدهما فى العمل .