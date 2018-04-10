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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:00 م
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رئيس مدينة أبورديس يتفقد مدرسة الثانوية الصناعية بتكلفة 14مليون جنيه

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:06 م
رئيس مدينة أبورديس يتفقد مدرسة الثانوية الصناعية بتكلفة 14مليون جنيه جانب من الجولة التفقدية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبو رديس المدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة ، بعد أن تمت عملية إنشائها بالكامل، تمهيدا لافتتاحها غدا الأربعاء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة.

وقال أحمد عبد العظيم فى بيان له اليوم إن المدرسة الثانوية الصناعية بأبو رديس مساحتها 10 آلاف متر مربع وتضم عددا من الأقسام والورش والمخازن، وفصول بتكلفة 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بمدينة أبو رديس إضافة جديدة، خاصة أن المدينة قائمة على استخراج البترول والصناعات البترولية.


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