رئيس مجلس الأمة الكويتى ينفى ما تردد عن استقالة الحكومة

رئيس مجلس الأمة الكويتى ينفى ما تردد عن استقالة الحكومةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:32 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
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نفى رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عن تقديم الحكومة استقالتها، مشيرا إلى تواجد كثير من الوزراء داخل المجلس لممارسة أعمالهم فى اللجان البرلمانية.
وقال الغانم - فى تصريح للصحفيين فى مجلس الأمة - "للأسف تعودنا على الكثير من الشائعات التى ليس لها أساس من الصحة"، داعيا إلى عدم الالتفات لتلك الشائعات، وأن تؤخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وحول حضوره لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد، قال الغانم "أعتقد أنهم سيصلون إلى توافق وتفاهم، بحيث يقدم شئ مجد للناس، دون أن تكون فيه كلفة مالية باهظة".
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