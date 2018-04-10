رئيس جامعة أسيوط: صرف 200 جنيه مكافأة ودرع التميز لأعضاء فريق المكفوفين







أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن صرف مكافأة وقدرها 200 جنيه، ودرع التميز لأعضاء فريق المركز الثقافى للمكفوفين، وذلك تشجيعاً لهم لما قدموه من عرض مسرحى متميز تحت عنوان "الغجرى" والذى يُعد السابقة الأولى من نوعها فى الجامعة، والتى تشهد عرض مسرحى بالكامل للمكفوفين .

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة، فى حفل ختام مهرجان الإبداع المسرحى السابع، والتى نظمته رعاية الشباب بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وأعضاء لجنة التحكيم، والتى تضم طارق الدسوقى رئيس لجنة تحكيم مهرجان الإبداع المسرحى السابع للجامعة، والفنانة شيرين مستشار اللجنة، وأعضاء اللجنة التى تضم الدكتور محمد ثابت وكيل كلية الفنون الجملية، والدكتورة غادة النجار المدرس بقسم الديكور، والناقد المسرحى صلاح فرغلى، والمخرج أسامة عبد الرءوف، والدكتورة رانيا مراد المدرس بقسم الإعلام .

ومن جانبه أشار الدكتور شحاته غريب، أن المشاركة المتميزة لفريق المركز الثقافى للمكفوفين، لأول مرة فى جامعة أسيوط كانت مفاجأة المهرجان، وهو ما جاء متوافقاً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عام 2018 لذوى الإعاقة.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الجامعة لإعلان جامعة أسيوط لذوى الإعاقة، والتى تتضمن تبنى وتشجيع المواهب المتميزة من ذوى الإعاقات فى شتى المجالات .

وقد وجه عز الدين المنصورى، الشكر لإدارة الجامعة لما قدمنه من دعم ورعاية لخروج المهرجان على ذلك النحو اللائق، والذى غاب عن الجامعة العام الماضى، مشيداً بمستوى كافة الفرق المسرحية المشاركة وما قدمته من عروض فنية عالية القيمة تحوى على أفكار وإسقاطات إبداعية جديدة .

وقد أوضح محمد جمعه، أن المهرجان أمتد على مدار خمسة أيام كاملة، تم خلاله تقديم 16 عرضاً مسرحياً لمختلف الكليات، والتى شارك فيها نحو 450 طالب وطالبة من داخل الجامعة، إلى جانب 150 فنى من داخل الجامعة وخارجها، مضيفاً أن العروض المسرحية لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب، حيث تجاوز عدد المشاهدين للعروض أكثر من 13 ألف طالب وطالبة .



أحدى المعاقين بحفل ختام مهرجان الإبداع المسرحى بجامعة أسيوط



رئيس لجنة المهرجان يكرم أحدى المكفوفات بحفل ختام مهرجان الإبداع المسرحى بجامعة أسيوط



رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مهرجان الإبداع المسرحى بجامعة أسيوط



الفنانة شيرين عضو لجنة التحكيم بحفل ختام مهرجان الإبداع المسرحى بجامعة أسيوط



تكريم أحدى المكفوفات بحفل ختام مهرجان الإبداع المسرحى بجامعة أسيوط