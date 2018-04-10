رئيس الشركة القابضه للمياه يشكل لجنه لحل مشكلات الصرف فى بورسعيد







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناه، إنه فى إطار إهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، فيما يخص موضوعات مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع بورسعيد، تم عقد إجتماع موسع برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وحضور المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، وتم خلاله التأكيد من إنهاء عمليات الإحلال والتجديد ببعض محطات وشبكات الصرف الصحى

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم تشكيل لجنه تضم، المهندس عادل حسن نائب رئيس القابضه للصرف الصحى، والمهندس مصطفى رأفت المستشار الهندسى، والمهندس أحمد صابر رئيس قطاع شبرا، ومديرا عموم التصميم والشبكات والطرد .

وقال المنهدس أحمد عزب فى بيان للشركة اليوم، أن محافظ بورسعيد، أكد على دعمه المستمر من أجل إنهاء الإصلاح والصيانة والإحلال والتجديد وكذلك السيارات ومنها المدمجه، وأته سيتم المتابعة للإلتزام بكافة الأعمال والتواجد الفعلى للعاملين بقطاع بورسعيد، وخاصة فرق الطوارئ لإنهاء المشكلات بإشراف المهندس عاشور أبوالمعاطى رئيس قطاع بورسعيد.