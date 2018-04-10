حى غرب المنصورة ينفذ قرار إخلاء معرض شباب الخريجين لعدم سداد الإيجار

حى غرب المنصورة ينفذ قرار إخلاء معرض شباب الخريجين لعدم سداد الإيجارالثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:56 م
تنفيذ القرار
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شكل حي غرب المنصورة لجنة برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة ، و المهندس فتحى المحلاوى مساعد رئيس حى غرب ، أحمد مناع عضو الشئون القانونية ، مجدى السلكاوى عضو الإدارة المالية ، المهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق ، و فخرى عبد القادر مدير الإشغالات ، و عزة رجائي عضو التفتيش المالى ، ريهام الطوخى مدير الحجز الإدارى ، فوزية محمد عضو إدارة الحسابات .
جاء ذلك لتنفيذ قرار الإخلاء الإداري للمعرض الكائن الكائنة بداخل حديقة شجرة الدر العامة، والمقام عليها معرض شباب الخريجين، لعدم القيام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة وقد تم الإنذار ولم يتم السداد.
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