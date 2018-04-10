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جونسون: روسيا تحتجز الشعب السورى رهينة لفدية سياسية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:27 م
جونسون: روسيا تحتجز الشعب السورى رهينة لفدية سياسية بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى


رويترز
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قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن روسيا تحتجز الشعب السورى رهينة بإحجامها عن تأييد قرار لمجلس الأمن كان سيفضى إلى إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية فى البلاد.

وأيدت 12 دولة من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر مشروع القرار بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا فى رفضه وامتنعت الصين عن التصويت.

ويحتاج القرار بمجلس الأمن إلى موافقة تسع دول وعدم استخدام أى دولة من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض (الفيتو).

وقال جونسون على تويتر "إننى محبط بشدة بسبب استخدام روسيا حق النقض ضد مقترح بمجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل بشأن الهجمات الكيميائية فى سوريا".

وتابع يقول "روسيا تضع الشعب السورى رهينة لفدية سياسية بدعم نظام مسؤول عن أربع هجمات كيمائية على الأقل ضد شعبه".

 

 

 


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