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جامعة المنوفية تطلق قافلة متكاملة إلى الواحات لمدة 3 أيام

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:40 م
جامعة المنوفية تطلق قافلة متكاملة إلى الواحات لمدة 3 أيام رئيس الجامعة والمشاركين فى القافلة


المنوفية - محمود شاكر
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تنظم إدارة القوافل بجامعة المنوفية،قافلة متكاملة إلى مدينة الواحات البحرية لمدة 3 أيام بمشاركة 25 من أعضاء هيئة التدريس من كليات الزراعة والطب والطب البيطري والتمريض والصيدلة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل.

وأكد قرمان فى بيان له،أن القافلة انطلقت اليوم لزيارة الواحات البحرية لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 25 من أعضاء هيئة التدريس من كليات الزراعة والطب والطب البيطري والتمريض والصيدلة بإشراف الدكتور محمود قورة المشرف الفني على القافلة ، مشيرا إلي أن القافلة تأتي في إطار أنشطة الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع لخدمة المواطنين في المناطق النائية والحدودية.

كما حرص نائب رئيس الجامعة علي لقاء المشاركين في القافلة فبل سفرهم لتحفيزهم علي بذل قصارى جهودهم لخدمة أبناء المجتمع داخل المحافظة وخارجها وتوصيل خدمات الجامعة الي المناطق الأكثر احتياجا متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم.

 

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