جامعة المنصورة تفتتح أول مركز لأنشطة الطلاب ذوى القدرات الخاصة







الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، أول مركز الأنشطة للطلاب ذوى القدرات الخاصة بالجامعات المصرية ،خلال افتتاح فعاليات الملتقي الأول لفرسان الارادة ،والذى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الملتقي الأول لفرسان الارادة بجامعة المنصورة.

يضم المركز قاعات رياضية واجتماعية واستراحة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية المختلفة ، حيث تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الرياضية التى تناسب ذوى القدرات الخاصة، كما تم تجهيز البنية الأساسية والممرات لتناسب احتياجات الطلاب ذوى القدرات من الكليات المختلفة .

يعد المركز هو أول مركز للأنشطة الطلابية للطلاب ذوى القدرات الخاصة يضم كافة الخدمات الالكترونية والرياضية والاجتماعية، ليتمكن الطلاب من ممارسة كافة الأنشطة.

وأكد رئيس الجامعة خلال افتتاح فعاليات الملتقى الاول لفرسان الارادة ،على نجاح بعض طلاب الجامعة من ذوى الاعاقة فى تحدى اعاقتهم والمساهمة فى أنشطة الجامعة وقيامهم بممارسة حياتهم الجامعية ، بشكل طبيعى وتحقيق نجاحات غير مسبوقة .

وأشار الدكتور أحمد انور العدل منسق لجنة التواصل الطلابى ، إلى ضرورة القاء الضوء على تمتع الطلاب ذوى الاعاقة بحقوقهم دون تمييز، فالاعاقة هى اعاقة الفكر واعاقة المجتمع والبيئة المحيطة للفرد ،لذلك فمن الضرورى الاهتمام بالطلاب ذوى الاعاقة فى ظل رغبة القيادة السياسية بدمجهم فى المجتمع وتحسين احوالهم.

واستضافت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء فريق اوكسترا النور والأمل لعزف مقطوعات موسيقية محلية وعالمية خلال افتتاح فعاليات الملتقي الأول لفرسان الارادة والذى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الملتقي الأول لفرسان الارادة بجامعة المنصورة .