تونى بلير يطالب تيريزا ماى بالتدخل فى سوريا







لندن (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير اليوم الثلاثاء،على أن بريطانيا ستضطر إلى دعم أى تدخل عسكرى بقيادة الولايات المتحدة فى سوريا أو إعطاء تفويض مطلق لاستخدام الأسلحة الكيماوية فى المستقبل..مطالبا رئيسة الوزراء تيريزا ماى بالتصرف سريعا وعدم انتظار الحصول على موافقة نواب البرلمان.

جاء ذلك بعد ورود تقارير بشأن استخدام أسلحة كيماوية فى دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة حوالى ألف آخرين.

وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، قال زعيم حزب العمال الأسبق :"إذا لم ترد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فمن الواضح أننا نتجاهل ما قاله المجتمع الدولى" .

وأضاف "هذا هو أمر غير مقبول ويجب أن يتم محاسبة أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب، ونحن نعطى تفويضا مطلقا لاستخدام الأسلحة الكيماوية .. متابعا "أعتقد أنها معادلة بسيطة، حتى لو اتخذنا الإجراء - وهو ما أعتقد أنه سيتعين علينا القيام به - فإنه لا يحل القضية فى سوريا".

وأوضح بلير أن الحكومة لا تحتاج إلى تصويت فى البرلمان للانضمام إلى أى عمل أمريكى فى سوريا لأنه لن يكون هناك تدخل برى بل مجرد دعم للتدخل العسكرى من جانب الولايات المتحدة،وتركت بريطانيا الباب مفتوحا أمام خيار الضربات الجوية فى سوريا.

وذكرت رئيسة الوزراء أمس الاثنين أنه إذا تبين أن الرئيس بشار الأسد يقف وراء هجوم كيماوى آخر "يجب محاسبة النظام وداعميه، بما فى ذلك روسيا".